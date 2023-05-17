Власти США и Украины ведут переговоры по поводу ремонта зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot после того, как российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» нанесла по нему удар. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Reuters.

Как указал накануне телеканал CNN, у Киева есть два комплекса Patriot. Один был передан США, а другой — совместно Германией и Нидерландами.

В публикации Reuters говорится, что стороны рассчитывают отремонтировать систему на территории Украины. Вместе с тем, по словам источника агентства, после получения Вашингтоном дополнительной информации оценка может и скорректироваться.