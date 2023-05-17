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Арабские страны намерены ввести единую визу

Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман - страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, планируют создать единое визовое пространство, аналог Шенгена.

Арабские страны намерены ввести единую визу
© depositphotos.com

"Доступность поездок по странам Залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли, а путешественнику не придется сталкиваться с ограничениями при пересечении границ", - отметил директор Управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин.

Наших туристов нововведение коснется в меньшей степени - в большинстве стран для них действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар - до 30 дней, в Оман - до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов.

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