В США выставили на улицу ветеранов ради заселения беженцев

Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

— Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь, — говорится в статье.

У журналистки появились сведения сразу о 20 ветеранах, которым предъявили, что им нужно уехать. В это все решили вмешаться правозащитники, которые организовали переезд ветеранов в другие отели.

Сейчас Белый дом, а также неимение четких планов по мигрантам привели к настоящему кризису, рассказал обозреватель. Он подчеркнул, что от этого пришлось пострадать ветеранам и некоторым другим категориям граждан.