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В США выставили на улицу ветеранов ради заселения беженцев

Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

В США выставили на улицу ветеранов ради заселения беженцев
© ТАСС

— Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь, — говорится в статье.

У журналистки появились сведения сразу о 20 ветеранах, которым предъявили, что им нужно уехать. В это все решили вмешаться правозащитники, которые организовали переезд ветеранов в другие отели.

Сейчас Белый дом, а также неимение четких планов по мигрантам привели к настоящему кризису, рассказал обозреватель. Он подчеркнул, что от этого пришлось пострадать ветеранам и некоторым другим категориям граждан.

Миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена привела к тому, что Штаты превратились в свалку. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно под его руководством границы были всегда под охраной, и все изменилось именно при президентстве Байдена.

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