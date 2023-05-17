Премьер-министр Японии Кисида предсказал затяжной конфликт на Украине

«Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине», — передает слова Кисиды телеканал NHK. Он отметил, что санкции в отношении РФ от стран G7 будут продолжаться.