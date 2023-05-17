В США рассказали, чем обернутся для Украины британские «уроки убийства»
Войска Великобритании проводят Вооруженным силам Украины «уроки смерти», бойцов учат использовать танковые снаряды с обедненным ураном. Такое заявление сделал американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News, передает РИА Новости.
«Британская армия просто замечательная: "собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну", — сыронизировал он.
Таким образом ведущий прокомментировал видео, на котором британские военнослужащие обучают солдат Украины управлять танками Challenger 2. Ролик опубликовало Министерство обороны Великобритании. Моррис обратил внимание, что на одном из кадров видно, как украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для танков. Британский инструктор объясняет им, для чего нужен тот или иной боеприпас. Затем на несколько секунд в кадре появляется танковый снаряд, начиненный обедненным ураном.
Ранее Великобритания пообещала отправить Киеву снаряды с сердечником из обедненного урана вместе с танками Challenger. Президент России Владимир Путин прокомментировал эту инициативу и заявил, что Запад решил воевать до последнего украинца.