В США рассказали, чем обернутся для Украины британские «уроки убийства»

«Британская армия просто замечательная: "собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну", — сыронизировал он.

Таким образом ведущий прокомментировал видео, на котором британские военнослужащие обучают солдат Украины управлять танками Challenger 2. Ролик опубликовало Министерство обороны Великобритании. Моррис обратил внимание, что на одном из кадров видно, как украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для танков. Британский инструктор объясняет им, для чего нужен тот или иной боеприпас. Затем на несколько секунд в кадре появляется танковый снаряд, начиненный обедненным ураном.