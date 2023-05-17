Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных

Американский миллиардер Илон Маск признался, что спит всего шесть часов в сутки и работает ежедневно, без выходных, так как считает время единственной реальной валютой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

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«Время - единственная реальная валюта», — заявил Маск в интервью.

Он пояснил, что именно поэтому принял решение уйти с поста генерального директора социальной сети Twitter. Все свое внимание он намерен сосредоточить на других компаниях — Tesla и Space X.

Маск подчеркнул, что шесть часов сна ему вполне хватает для нормального функционирования. Он указал, что пытался спать и меньше, но стал чувствовать себя хуже, а его продуктивность упала. Предприниматель также поделился, что работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть президентом США «нормального человека».