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Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных

Американский миллиардер Илон Маск признался, что спит всего шесть часов в сутки и работает ежедневно, без выходных, так как считает время единственной реальной валютой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
© EPA/ТАСС

«Время - единственная реальная валюта», — заявил Маск в интервью.

Он пояснил, что именно поэтому принял решение уйти с поста генерального директора социальной сети Twitter. Все свое внимание он намерен сосредоточить на других компаниях — Tesla и Space X.

Маск подчеркнул, что шесть часов сна ему вполне хватает для нормального функционирования. Он указал, что пытался спать и меньше, но стал чувствовать себя хуже, а его продуктивность упала. Предприниматель также поделился, что работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть президентом США «нормального человека».

«Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — сказал он, таким образом отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о том, что в 2020 году отдал свой голос за нынешнего лидера американского государства Джо Байдена.

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