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Финляндия отгородилась от России «садовым заборчиком»

Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше похож на садовое ограждение. Об этом пишет журналистка Иида Халликайнен в статье для Ilta-Sanomat, передает РИА Новости.

Финляндия отгородилась от России «садовым заборчиком»
© ТАСС

Она напомнила, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка заграждения на границе с РФ. Фотография в основном вызвала недоумение у пользователей Twitter, так как установленный забор скорее напоминает «ограждение для детского сада» или «садовый заборчик», чем серьезное укрепление.

В статье указывается, что пограничная служба Финляндии намерена в течение трех-четырех лет построить вдоль границы с РФ около 200 километров забора. На реализацию проекта потребуется 380 миллионов евро.

Профессор Юсси Лайне считает, что вся эта идея с возведением тестового участка забора напоминает скорее шутку. Установленное ограждение не соответствует изображениям и чертежам изначального проект, которые пограничная служба опубликовала осенью 2022 года.

«Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — сказал профессор.

Эксперт также возмутился стоимости проекта, инициативу он считает пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, идея построить забор на границе с Россией крайне сомнительная и вряд ли целесообразно тратить на ее реализацию такие огромные суммы.

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