СМИ: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес Папе Римскому Франциску подарки, которые оскорбляют христианскую веру. Речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Il Fatto Quotidiano.

Журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле указал, что черное пятно вместо младенца должно символизировать потерю украинских детей в конфликте. Однако для Папы Римского и всех христиан «потеря» младенца Иисуса означает потерю Мессии, а вместе с ним и смысла существования самой церкви.

Он добавил, что в подарках лидера Украины и главы Римско-католической церкви есть некое противоречие. Франциск подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир, а также свои документы, посвященные миру и братству. Украинская делегация кроме иконы преподнесла образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с желто-синими полосами.