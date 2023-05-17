Байден оценил перспективы разрешения проблемы госдолга страны

Президент США Джо Байден считает, что проблема вокруг государственного долга страны решится в ближайшее время. Однако он признает, что на этом направлении руководству страны предстоит еще «много работы». Такое заявление опубликовал Белый дом по итогам нового раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, Байден оптимистично оценивает перспективы решения проблемы с государственным долгом США, который вскоре достигнет установленного на данный момент потолка.

«Хотя предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету», — уточняет Белый дом. В заявлении подчеркивается, что для благополучного исхода обе стороны должны вести переговоры добросовестно и идти на уступки.

В администрации США рассказали, что Байден считает необходимым ежедневно обсуждать нерешенные аспекты проблемы вокруг государственного долга. Он хотел бы вновь поговорить с лидерами конгресса на этой неделе по телефону, а также лично встретиться с ними по возвращении в США, отметил Белый дом.