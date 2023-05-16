Неизвестный в апреле проник в дом Джейка Салливана

Неизвестный мужчина в конце прошлого месяца проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне, охрана его не заметила. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По словам ее источников, инцидент произошел примерно в 03:00 по местному времени, дата не уточняется. В публикации говорится, что "Салливан столкнулся с этим человеком и велел ему уйти". Как пояснили источники, в доме не было "следов взлома".

Как следует из материала, "мужчина, по всей видимости, был в состоянии опьянения и не понимал, где находится". По сведениям газеты, "нет свидетельств того, что этот человек знал Салливана или хотел причинить ему вред".