США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций

США предъявили обвинения гражданину Греции, заподозрив его в поставках России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций. Об этом министерство юстиции США.

Подозреваемый Николаос Богониколос был задержан в Париже 9 мая. Как отметили в ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. В Соединенных Штатах ему предъявлены обвинения в сговоре с целью финансового мошенничества и контрабанде.

Как утверждает прокуратура, Богониколос якобы действовал в качестве подрядчика НАТО, он и связанная с ним компания Aratos Group вели двойные сделки, помогая РФ в «ее военных усилиях и создании оружия следующего поколения». По данным следствия, гражданин Греции осуществлял запрещенные санкциями поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения с 2017 года.