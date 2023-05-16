$79.98+0.8887.16+1.08

США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций

США предъявили обвинения гражданину Греции, заподозрив его в поставках России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций. Об этом министерство юстиции США.

США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций
© globallookpress.com

Подозреваемый Николаос Богониколос был задержан в Париже 9 мая. Как отметили в ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. В Соединенных Штатах ему предъявлены обвинения в сговоре с целью финансового мошенничества и контрабанде.

Как утверждает прокуратура, Богониколос якобы действовал в качестве подрядчика НАТО, он и связанная с ним компания Aratos Group вели двойные сделки, помогая РФ в «ее военных усилиях и создании оружия следующего поколения». По данным следствия, гражданин Греции осуществлял запрещенные санкциями поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения с 2017 года.

Отмечается, что он якобы вступил в сговор с сетью компаний, действиями которых руководила российская разведка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий