Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань

На Тайвань с пятидневным визитом прибыла экс-премьер Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом пишет обозреватель Джозеф Йен в статье для тайваньского агентства CNA.

По данным автора, Трасс встречал у трапа самолета глава МИД Тайваня Джозеф Ву. Она стала «первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет».

В ходе встречи экс-премьер рассказала, что желала ранее посетить остров, но не могла осуществить свою мечту в силу ряда обстоятельств. В частности потому, что Лондон не поддерживает дипломатические отношения с Тайбэем.

По словам Трасс, Тайвань является «убежищем свободного предпринимательства [и] свободы слова». Она добавила, что прибыла на остров с тем, чтобы оказаться на «границе свободы» в «абсолютно жизненно важное время для мира».