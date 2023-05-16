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Макрон призвал открыть на Украине центры для лечения психических расстройств

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Совет Европы открыть на Украине центры для лечения психических расстройств, в том числе для людей, страдающих от последствий военного конфликта.

Макрон призвал открыть на Украине центры для лечения психических расстройств
© globallookpress.com

"Я предлагаю запустить крупный проект, чтобы [Банк развития Совета Европы] мог как можно скорее вмешаться и поддержать создание 100 центров психического здоровья на Украине", - сказал он во вторник на открытии саммита организации в Рейкьявике.

Президент Франции одним из первых выступал на открытии саммита лидеров 47 государств, его выступление было сразу после президента Украины Владимира Зеленского.

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