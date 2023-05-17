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В Австралии заявили, что США попытаются организовать встречу лидеров QUAD на саммите G7

США постараются организовать встречу лидеров QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии) во время саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом в среду сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, выступая в эфире радиостанции ABC.

Австралия: США попытаются организовать встречу лидеров QUAD на саммите G7
© EPA

По словам Альбанезе, США "попытаются организовать встречу [QUAD во время саммита G7], поскольку все четыре лидера стран - участниц диалога в это время будут в Японии". "Мы надеемся, что сможем найти время для четырехсторонней встречи", - указал премьер.

Глава австралийского правительства также сообщил, что запланированная на 24 мая встреча лидеров объединения пока не отменена и во время своего визита в Хиросиму он планирует обсудить с лидерами Индии, США и Японии ее повестку. "Встреча QUAD в Сиднее может пройти с участием [лидеров] Австралии, Индии и Японии, а также представителя США высокого уровня", - сказал он.

В Белом доме ранее сообщили, что президент США Джо Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, который состоится 24 мая в Сиднее, из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в Соединенных Штатах и вернется в Вашингтон после саммита Группы семи в Хиросиме 19-21 мая. Ранее планировалось, что после саммита G7 Байден направится в Австралию для участия во встрече руководителей стран Четырехстороннего диалога по безопасности в Сиднее, а по пути сделает остановку в Папуа - Новой Гвинее.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На саммит приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

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