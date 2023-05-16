Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал во вторник, 16 мая, что в случае переизбрания планирует придерживаться той же внешней политики, то и ранее. Об этом пишет РИА «Новости».
Эрдоган пояснил, что его партия, в отличие от оппозиционной НРП, стремится вести сбалансированную политику.
В частности, уточнил президент Турции, Партия справедливости и развития на протяжении многих лет придерживалась политики «объятий» как с РФ и КНР, так и с западными государствами.
Глава республики, уточнил Эрдоган, не может «позволить себе быть обиженным и сердитым».
Президент подчеркнул, что поддерживал хорошие отношения со всеми странами и планирует так же поступать и в дальнейшем. Он добавил, что разрыв отношений даже с одним государством ведет к проигрышу.