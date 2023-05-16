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Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал во вторник, 16 мая, что в случае переизбрания планирует придерживаться той же внешней политики, то и ранее. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
© globallookpress.com

Эрдоган пояснил, что его партия, в отличие от оппозиционной НРП, стремится вести сбалансированную политику.

В частности, уточнил президент Турции, Партия справедливости и развития на протяжении многих лет придерживалась политики «объятий» как с РФ и КНР, так и с западными государствами.

Глава республики, уточнил Эрдоган, не может «позволить себе быть обиженным и сердитым».

Президент подчеркнул, что поддерживал хорошие отношения со всеми странами и планирует так же поступать и в дальнейшем. Он добавил, что разрыв отношений даже с одним государством ведет к проигрышу.

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