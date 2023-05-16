В США назвали условие поддержки мира на Украине

В США заявили, что поддержат мир на Украине, если его поддержит Зеленский
США готовы поддержать любую инициативу по мирному урегулированию на Украине, но только если сначала ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу по урегулированию, с которой выступила ЮАР.
"Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить", - сказал он, комментируя инициативу ЮАР.
14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что во время состоявшегося 12 мая телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он проинформировал его о предложении африканских лидеров о прекращении огня. Пресс-служба Кремля сообщила в минувшую пятницу, что по итогам телефонного разговора глав государств президент Путин поддержал высказанную Рамапосой идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования.
Как сообщила местная радиостанция SABC, в минувшую субботу состоялся телефонный разговор между Рамапосой и Зеленским.
Во вторник Рамапоса заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки.