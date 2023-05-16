В США назвали условие поддержки мира на Украине

"Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить", - сказал он, комментируя инициативу ЮАР.