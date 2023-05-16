Парламент Франции поддержал законопроект о "перезапуске атомной энергетики"

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции поддержали законопроект о "перезапуске атомной энергетики", открывающий возможность ускоренного строительства новых реакторов. Голосование транслировалось на сайте парламента.

За документ проголосовали как представители правящего блока "Ренессанс", так и оппозиционные правые партии, включая "Республиканцев" и "Национальное объединение". Против высказались лишь левые из "Неподчинившейся Франции" и представители Партии "зеленых".

Данный закон упрощает процедуру для получения разрешений на строительство шести новых атомных реакторов, которое ранее анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Также он фактически отменяет принятую еще при Олланде цель по снижению доли атомной энергетики в общей выработке республики до 50% к 2035 году, а также потолок 63,2 ГВт общей мощности АЭС. Кроме того, данный закон ужесточает наказание за проникновения на электростанции: теперь за это может грозить не один, а два года тюрьмы. Штраф же увеличивается с 15 до 30 тыс. евро.