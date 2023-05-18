СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Несколько взрывов в ночь на четверг раздалось в Кировоградской области в центре Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".

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Других подробностей не приводится.

Ранее ночью сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Харьковской области в то время, когда в этих регионах действовала воздушная тревога.