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В Госдепе заявили, что США намерены противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять Китаю. Как сообщает «Интерфакс» об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.

США намерены противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе
© Газета.Ru

«Бюджет позволит Соединенным Штатам усилить нашу игру в Индо-Тихоокеанском регионе - на переднем крае нашего соперничества с Китаем», - сказал глава американского Госдепа.

Блинкен назвал действия Китая наиболее серьезным «геополитическим вызовом», с которым сталкиваются Соединенные Штаты.

Ранее журналист Федерико Джулиани в своем материале для издания InsideOver заявил, что Россия стала частью «блока», несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Издание The New York Times писало, что в Азии началась самая значительную гонка вооружений со времен Второй мировой войны. Газета отмечает, что страны Индо-Тихоокеанского региона готовятся к войне, но надеются ее предотвратить.

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