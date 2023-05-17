США намерены противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять Китаю. Как сообщает «Интерфакс» об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.