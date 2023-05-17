США намерены противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять Китаю. Как сообщает «Интерфакс» об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.
«Бюджет позволит Соединенным Штатам усилить нашу игру в Индо-Тихоокеанском регионе - на переднем крае нашего соперничества с Китаем», - сказал глава американского Госдепа.
Блинкен назвал действия Китая наиболее серьезным «геополитическим вызовом», с которым сталкиваются Соединенные Штаты.
Ранее журналист Федерико Джулиани в своем материале для издания InsideOver заявил, что Россия стала частью «блока», несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Издание The New York Times писало, что в Азии началась самая значительную гонка вооружений со времен Второй мировой войны. Газета отмечает, что страны Индо-Тихоокеанского региона готовятся к войне, но надеются ее предотвратить.