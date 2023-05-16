Лидеры западных стран полагают, что в настоящее время не следует сближаться с Москвой, отметил заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель. Он добавил, что на фоне этого восстановление прямых рейсов между Россией и Грузией станет предметом обеспокоенности Вашингтона, пишет «Прайм».

Патель подчеркнул, что прямое сообщение вызовет обеспокоенность не только у политиков, но и у представителей компаний, задействованных в обслуживании самолетов.

Чиновник уточнил, что тревогу у бизнесменов может вызвать то, что им придется обслуживать воздушные лайнеры, подпадающие под санкции США и Европы.

По его словам, Вашингтон продолжит тщательно отслеживать ситуации и при необходимости примет соответствующие меры.