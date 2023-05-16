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Госдеп прокомментировал восстановление авиасообщения между РФ и Грузией

Лидеры западных стран полагают, что в настоящее время не следует сближаться с Москвой, отметил заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель. Он добавил, что на фоне этого восстановление прямых рейсов между Россией и Грузией станет предметом обеспокоенности Вашингтона, пишет «Прайм».

Патель подчеркнул, что прямое сообщение вызовет обеспокоенность не только у политиков, но и у представителей компаний, задействованных в обслуживании самолетов.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Чиновник уточнил, что тревогу у бизнесменов может вызвать то, что им придется обслуживать воздушные лайнеры, подпадающие под санкции США и Европы.

По его словам, Вашингтон продолжит тщательно отслеживать ситуации и при необходимости примет соответствующие меры.

Ранее в США предупредили власти ОАЭ о недопустимости тесного сотрудничества с Россией и Китаем в сфере военного дела и разведки.

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