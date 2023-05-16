В США заявили, что поддержка Украины на Западе начинает ослабевать

Эксперт считает, что поддержка Украины на Западе начинает ослабевать
Поддержка Украины коллективным Западом начинает ослабевать. Такую точку зрения высказала старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона.
"Я обеспокоена тем, что мы видим ослабление некоторой общественной поддержки Украины. [Президент России Владимир] Путин на это рассчитывает", - заявила американский эксперт.
Она прогнозирует, что нынешний этап резкой напряженности в российско-американских отношениях будет длительным. Кендалл-Тейлор также предупредила, что какого-то чудодейственного метода давления на Россию у США нет.
"Мы явно заперты в периоде интенсивной и, вероятно, затяжной конфронтации с Россией. <...> И не думаю, что у нас есть какая-то волшебная точка приложения силы. Речь действительно идет о долгосрочной конфронтации. Это почти как "сдерживание 2.0", в обновленной версии. Речь идет о сдерживании и ограничении [России] - посредством санкций, экспортного контроля, ужесточения этих режимов. Речь идет об укреплении сдерживания в Европе. <...> Эта война (специальная военная операция России на Украине - прим. ТАСС) показала, что Европа не готова защищать себя сама, что США должны в обозримом будущем сохранять обязательства [по ее обороне]", - сказала старший научный сотрудник.
При этом председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Роберт Менендес, представляющий правящую Демократическую партию, признал, что более половины жителей планеты не осуждают, в отличие от Запада, действия России в кризисной ситуации вокруг Украины.
"И, хотя мы можем приветствовать тот факт, что более 140 стран - членов ООН осудили вторжение России на Украину против 35 воздержавшихся, эти 35 государств, как недавно указала [газета] Financial Times, представляют более половины населения земного шара", - отметил Менендес.
"Непримиримый противник США"
Между тем бывший американский посол в Москве Джон Салливан, выступавший на слушаниях вместе с Кендалл-Тейлор, выразил мнение, что Россия превратилась в непримиримого противника Соединенных Штатов.
"Россия при Путине является непримиримым противником Соединенных Штатов. Путин верит, что Россия находится в состоянии войны с нами, в "столкновении цивилизаций", - считает Салливан. "Для того, чтобы какая бы то ни было политика США в отношении России была успешной, нам необходимо понимать противника", - заявил отставной дипломат.
Он высказался, по сути, за выстраивание коллективным Западом новой системы безопасности, направленной против России.
"Во-вторых, мы должны работать, чтобы сформировать за счет НАТО и интенсивной двусторонней и многосторонней дипломатии архитектуру безопасности, защищающую не только Украину, но и Европу и остальной мир от российской агрессии", - полагает Салливан.
"В-третьих, не может быть доверия никакого рода российскому правительству", - утверждал экс-посол.
Вместе с тем, он призвал Вашингтон к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой.
"В-четвертых, каким бы сложным ни было проведение дипломатии в этом контексте, нам не следует полностью отказываться от взаимодействия с российским правительством, когда этого требуют наши интересы", - убежден Салливан. Он возглавлял посольство в России в 2020-2022 годах.