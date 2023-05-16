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Эксперт считает, что поддержка Украины на Западе начинает ослабевать

Поддержка Украины коллективным Западом начинает ослабевать. Такую точку зрения высказала старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона.

В США заявили, что поддержка Украины на Западе начинает ослабевать
© globallookpress.com

"Я обеспокоена тем, что мы видим ослабление некоторой общественной поддержки Украины. [Президент России Владимир] Путин на это рассчитывает", - заявила американский эксперт.

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Она прогнозирует, что нынешний этап резкой напряженности в российско-американских отношениях будет длительным. Кендалл-Тейлор также предупредила, что какого-то чудодейственного метода давления на Россию у США нет.

"Мы явно заперты в периоде интенсивной и, вероятно, затяжной конфронтации с Россией. <...> И не думаю, что у нас есть какая-то волшебная точка приложения силы. Речь действительно идет о долгосрочной конфронтации. Это почти как "сдерживание 2.0", в обновленной версии. Речь идет о сдерживании и ограничении [России] - посредством санкций, экспортного контроля, ужесточения этих режимов. Речь идет об укреплении сдерживания в Европе. <...> Эта война (специальная военная операция России на Украине - прим. ТАСС) показала, что Европа не готова защищать себя сама, что США должны в обозримом будущем сохранять обязательства [по ее обороне]", - сказала старший научный сотрудник.

При этом председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Роберт Менендес, представляющий правящую Демократическую партию, признал, что более половины жителей планеты не осуждают, в отличие от Запада, действия России в кризисной ситуации вокруг Украины.

"И, хотя мы можем приветствовать тот факт, что более 140 стран - членов ООН осудили вторжение России на Украину против 35 воздержавшихся, эти 35 государств, как недавно указала [газета] Financial Times, представляют более половины населения земного шара", - отметил Менендес.

"Непримиримый противник США"

Между тем бывший американский посол в Москве Джон Салливан, выступавший на слушаниях вместе с Кендалл-Тейлор, выразил мнение, что Россия превратилась в непримиримого противника Соединенных Штатов.

"Россия при Путине является непримиримым противником Соединенных Штатов. Путин верит, что Россия находится в состоянии войны с нами, в "столкновении цивилизаций", - считает Салливан. "Для того, чтобы какая бы то ни было политика США в отношении России была успешной, нам необходимо понимать противника", - заявил отставной дипломат.

Он высказался, по сути, за выстраивание коллективным Западом новой системы безопасности, направленной против России.

"Во-вторых, мы должны работать, чтобы сформировать за счет НАТО и интенсивной двусторонней и многосторонней дипломатии архитектуру безопасности, защищающую не только Украину, но и Европу и остальной мир от российской агрессии", - полагает Салливан.

"В-третьих, не может быть доверия никакого рода российскому правительству", - утверждал экс-посол.

Вместе с тем, он призвал Вашингтон к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой.

"В-четвертых, каким бы сложным ни было проведение дипломатии в этом контексте, нам не следует полностью отказываться от взаимодействия с российским правительством, когда этого требуют наши интересы", - убежден Салливан. Он возглавлял посольство в России в 2020-2022 годах.

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