В США заявили, что поддержка Украины на Западе начинает ослабевать

"Мы явно заперты в периоде интенсивной и, вероятно, затяжной конфронтации с Россией. <...> И не думаю, что у нас есть какая-то волшебная точка приложения силы. Речь действительно идет о долгосрочной конфронтации. Это почти как "сдерживание 2.0", в обновленной версии. Речь идет о сдерживании и ограничении [России] - посредством санкций, экспортного контроля, ужесточения этих режимов. Речь идет об укреплении сдерживания в Европе. <...> Эта война (специальная военная операция России на Украине - прим. ТАСС) показала, что Европа не готова защищать себя сама, что США должны в обозримом будущем сохранять обязательства [по ее обороне]", - сказала старший научный сотрудник.