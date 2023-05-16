В Дубае построят плавучий остров в форме полумесяца
В эмирате Дубай построят плавучий остров в форме полумесяца. Объект назван "футуристическим медицинским оазисом".
Новый остров Dubai Healthcare City представляет собой многофункциональный плавучий комплекс, который сосредоточен на предоставлении качественных медицинских услуг, сочетая в себе передовые технологии и принципы устойчивого дизайна. Остров в форме полумесяца с элементами исламского геометрического дизайна будет разделен на пять уровней, представляя собой автономный комплекс с собственной подводной транспортной системой, утопающими в зелени резиденциями для пациентов, обращающихся за лечением, а также образовательные и развивающие объекты.
Как сообщает портал Design Boom, власти эмирата одобрили футуристический подход к транспорту: подводная инфраструктура, включая монорельсовую систему и электромобили, сделает остров свободным для передвижения пешеходов. Они будут перемещаться по подвесным мостам, утопающим в зеленых насаждениях.
В центре острова будет находиться огромный небоскреб площадью один миллион квадратных метров, разделенный на две части. В основании площадью 670 000 квадратных метров архитекторы Kalbod Studio предусмотрели выставочный зал, отдел исследований и разработок, научно-технический парк, библиотеку, выставку цифровых достижений. За ним последуют 14 башен с медицинскими функциями, а 24 отеля будут расположены на двух концах острова, чтобы симметрично обрамлять ядро небоскреба. Все здания планируется оборудовать террасами и крышами с разнообразной растительностью, чтобы обеспечить достаточную тень, свет и естественную вентиляцию. Кроме того, они будут способствовать улучшению качества воздуха в Дубае.