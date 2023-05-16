В Дубае построят плавучий остров в форме полумесяца

В эмирате Дубай построят плавучий остров в форме полумесяца. Объект назван "футуристическим медицинским оазисом".

© Dubai Healthcare City

Новый остров Dubai Healthcare City представляет собой многофункциональный плавучий комплекс, который сосредоточен на предоставлении качественных медицинских услуг, сочетая в себе передовые технологии и принципы устойчивого дизайна. Остров в форме полумесяца с элементами исламского геометрического дизайна будет разделен на пять уровней, представляя собой автономный комплекс с собственной подводной транспортной системой, утопающими в зелени резиденциями для пациентов, обращающихся за лечением, а также образовательные и развивающие объекты.

Как сообщает портал Design Boom, власти эмирата одобрили футуристический подход к транспорту: подводная инфраструктура, включая монорельсовую систему и электромобили, сделает остров свободным для передвижения пешеходов. Они будут перемещаться по подвесным мостам, утопающим в зеленых насаждениях.