США предупредили ОАЭ о последствиях сотрудничества с Россией

Вашингтон предупредил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна о том, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в области военного дела и разведки может поставить под угрозу отношения с США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Белого дома..

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Источник сообщает, что, по мнению Белого дома, президент ОАЭ слишком сблизился с Россией и Китаем, что ставит под угрозу отношения страны с США.

«Чиновники США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», – сказано в сообщении.

Источник также отметил, что в последние месяцы президент ОАЭ стал чаще консультироваться с США по поводу России и КНР, поэтому отношения между странами начали улучшаются. При этом сам шейх не считает, что близкие отношения с Москвой и Пекином являются препятствием для тесного сотрудничества с Вашингтоном.