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В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян

Офис генсека ООН подтверждает, что организация выступает против любых терактов. Так в ООН отреагировали на признание руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к подрывам россиян, передает ТАСС.

В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
© lenta.ru

Ранее Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».

Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян

Также Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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