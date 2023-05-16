Жена Зеленского обратилась с просьбой к Южной Корее

Жена Зеленского попросила у Южной Кореи средства ПВО
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила у главы Южной Кореи Юн Сок Ёля средства противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в сфере технологий. О визите в Сеул она написала в своем Telegram-канале.
«Начала визит в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" со встречи с президентом страны. (...) Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна», — сообщила Зеленская.
Кроме того, по ее словам, стороны затронули вопрос о поставках средств ПВО, а также техники для разминирования и медицинского оборудования.