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Жена Зеленского попросила у Южной Кореи средства ПВО

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила у главы Южной Кореи Юн Сок Ёля средства противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в сфере технологий. О визите в Сеул она написала в своем Telegram-канале.

Жена Зеленского обратилась с просьбой к Южной Корее
© globallookpress.com

«Начала визит в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" со встречи с президентом страны. (...) Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна», — сообщила Зеленская.

Кроме того, по ее словам, стороны затронули вопрос о поставках средств ПВО, а также техники для разминирования и медицинского оборудования.

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