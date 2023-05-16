КНР призвал посольства прекратить пропаганду поддержки Украины

Власти Китая призвали иностранные посольства и международные организации не использовать свои здания для пропаганды поддержки Украины, сообщает агентство Kyodo. Таким образом Пекин отреагировал на то, что ряд дипмиссий вывесили плакаты с изображением украинского флага и надписями «Stand with Ukraine» («С Украиной вместе») на английском и китайском языках.

В уведомлении Министерства иностранных дел Китая содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать разжигания конфликтов между государствами», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что дипмиссии обязаны соблюдать китайское законодательство, несмотря на то, что Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Дипломаты из Европы и других стран негативно отреагировали на просьбу МИД КНР. По сведениям агентства, ни одно посольство, где были замечены пропагандистские плакаты, не убрало их.