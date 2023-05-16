Туристка рассказала об антироссийских выкриках в Турции

Туристическая отрасль Турции недовольна тем, что в стране 28 мая будет второй тур голосования для выбора президента страны. Причина кроется в том, что иностранные туристы стали чаще отказываться ехать в Стамбул и курорты Турции, так как опасаются протестов и погромов, передает МК.

Когда стартовал сезон, были снижены цены, так как туристическая отрасль боялась потерпеть убытки. Но и работать в подобном формате постоянно невозможно. Из-за второго тура голосования у туристов может еще на несколько недель пропасть интерес к курортам Турции.

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В России путешественников предупреждают о рисках и опасностях. Есть вероятность того, что можно оказаться в курьезной ситуации. В материале говорится, что противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана выкрикивают на улицах антироссийские лозунги, считая, что Москва якобы вмешивается в выборы.

Россиянка, побывавшая в это время в Сиде, рассказала, что лучше не ходить в одиночестве по турецким улицам. Если слышны антироссийские выкрики, то лучше «прикинуться нерусскими». По ее словам, стоят не посещать базары, кафе и магазины в крупных городах Турции.

новость от 12 мая

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой оппозиция обвинила Россию во вмешательстве в турецкие выборы: по его мнению, ее представители боятся проиграть. Цитату приводит РИА Новости.

«Осознав скорое поражение на выборах, оппозиция начала обвинять то тех, то других в своем поражении методами, на которые их надоумил Запад», — подчеркнул дипломат.

Обвинения в адрес Москвы принадлежат лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу. Заявление политика прозвучало после появления видеозаписи, на которой видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. По его словам, видео — монтаж, созданный российской стороной. В ответ президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил конкурента.

новость от 13 мая

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, "об этом не может быть и речи", заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

Комментируя по просьбе ТАСС заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля согласился, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции".

"Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.



"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка.

"Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции Ататюрк был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататюрке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков.



"Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.



"Россия со своей стороны дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы", - заверил он.

По его словам, "очевидны достижения в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи, и в других областях". "Это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов двух стран", - считает Песков.

"Конечно, мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа", - подчеркнул представитель Кремля.



"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства в выборы президента Турции]. Он их до сих пор не представил", - констатировал представитель Кремля.



"Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - указал Песков.

новость от 14 мая

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре, чтобы выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, они также выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались в беседе с корреспондентом ТАСС некоторые участники митинга, они уже начали праздновать "победу Кылычдароглу над [действующим президентом Реджепом Тайипом] Эрдоганом", хотя подсчет голосов еще не закончился.

новость от 15 мая

У офиса правящей партии в Стамбуле проходит стихийный митинг сторонников действующего президента Турции Тайипа Эрдогана и его основного оппонента Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства доложил, что часть участников акции в поддержку Эрдогана перекрыла проезжую часть, однако задерживать их правоохранительные органы не спешат. Жители города поют песни, скандируют лозунги в поддержку своего кандидата и размахивают флагами Турции. Некоторые машины в очереди сигналят им в качестве поддержки. Участники акции также жгут фаеры, о столкновениях с полицией пока не сообщалось.

Телеканал CNN Türk при этом передал, что действующий глава Турции вскоре обратится к избирателям в Анкаре с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития. Балкон уже готовят для его выступления.

Как сообщает TRT Haber, после подсчета бюллетеней с 97,78 % избирательных урн Тайип Эрдоган набрал 49,56% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу —44,72%. Правила гласят, что в случае, если ни одному из кандидатов на пост президента страны не удалось набрать более 50% голосов, выборы переходят во второй тур. Ожидается, что он пройдет 28 мая.

Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграет выборы во втором туре, ожидаемо ухудшение отношений страны с Россией в пользу улучшения с НАТО и США. Также вероятно уменьшение возможностей обхода санкций для России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Скорее всего, если победит Эрдоган, статус-кво сохранится. В противном случае стоит ожидать ухудшения отношений с Россией в пользу улучшения с НАТО, — считает политолог. — Россия много делает для Эрдогана. Ее участие в зерновой сделке, в ситуации с энергопотоками подпитывает экономику страны и спасает ее от инфляции. Что будут делать США и НАТО, чтобы экономически поддержать Турцию, — большой вопрос».

Леви также напомнил, что со стороны оппозиции уже звучали мысли о пересмотре отношений с Россией, обвинения во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны. Очевидно, по мнению политолога, что оппозиция, тяготеющая к американской точке зрения, будет стараться изменить свое положение в качестве хаба между Европой и Россией.

Политолог заключил, что, в случае если оппозиция в Турции придет к власти, не исключено ужесточение санкций против России и сокращение возможностей их обхода.

Турагентства заявили, что россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на отели на 20-50 процентов. Об этом сообщает TourDom во вторник, 16 мая.

«Клиентов к нам привели новые прайсы на Турцию, спустившиеся с небес», — отметил представитель туроператора «Тройка» Дмитрий Чистяков.

Руководитель финансового сервиса «А-Клуб» Олег Виноградов объяснил, что на снижение цен повлияло укрепление рубля на 10-15 процентов за прошедшие праздничные дни. «Наконец, приближающееся лето подсказывает людям, что пора определяться с отдыхом», — заявил эксперт.

Турагенты отмечают, что основные продажи путевок в Турцию приходятся на конец весны и начало лета. Однако осуществляются бронирования и на июль-август.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.

Россияне снова стали лидерами среди покупающих жилье в Турции иностранцев. В апреле граждане России купили в стране 817 объектов жилой недвижимости, обогнав иранцев, иракцев, украинцев и казахстанцев вместе взятых, говорится в отчете Turkish Statistical Institute (Turkstat), на который ссылается РБК.

При этом в прошлом месяце россияне купили меньше объектов, чем в предыдущем. В марте количество приобретенных нашими соотечественниками домов и квартир превышало тысячу единиц.