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Более 60% республиканцев поддерживают Трампа

Большинство потенциальных избирателей Республиканской партии отдают предпочтение бывшему президенту США Дональду Трампу, который уже объявил о своем участии в предвыборной кампании 2024 года, пишет The Hill. По опросу Morning Consult, 61% представителей и сторонников республиканцев поддерживают экс-главу Белого дома.

Более 60% республиканцев поддерживают Трампа
© Газета.Ru

Как отмечается, его основным конкурентом внутри партии остается губернатор Флориды Рон Десантис, он получает 18% поддержки респондентов. Политика называют возможным соперником Трампа на праймериз Республиканской партии, однако он все еще не объявил о своем участии в президентских выборах.

Согласно исследованию, замыкает тройку лидеров среди республиканцев бывший вице-президент США Майк Пенс. Его поддерживают 6% опрошенных, он также как и Десантис пока не объявлял о своем участии в предвыборной гонке.

Ранее сообщалось, что в США назвали «реваншем из ада» возможное повторение дуэли главы Белого дома Джо Байдена и Трампа на выборах в 2024 году.

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