Посол Украины в Турции анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке

В ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке, рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Он добавил, что шансы на пролонгацию договора отличаются от нулевых, пишет РИА «Новости».

Боднар пояснил, что в настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной о продлении сделки. Он уточнил, что посредниками, как и ранее, выступают ООН и Турция.

По словам посла, в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры сторон, на которых решится судьба сделки. Дипломат предположил, что соглашение удастся продлить.

Напомним, что 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано многостороннее соглашение о поставках сельхозпродукции из России и Украины на мировой рынок. Предусматривалось, что срок сделки составит 120 дней.

В ноябре 2022 года и 18 марта 2023 года срок действия договора был продлен на 120 и 60 дней соответственно.