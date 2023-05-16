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Посол Украины в Турции анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке

В ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке, рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Он добавил, что шансы на пролонгацию договора отличаются от нулевых, пишет РИА «Новости».

Боднар пояснил, что в настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной о продлении сделки. Он уточнил, что посредниками, как и ранее, выступают ООН и Турция.

Стало известно о негативной перспективе зерновой сделки

По словам посла, в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры сторон, на которых решится судьба сделки. Дипломат предположил, что соглашение удастся продлить.

Напомним, что 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано многостороннее соглашение о поставках сельхозпродукции из России и Украины на мировой рынок. Предусматривалось, что срок сделки составит 120 дней.

В ноябре 2022 года и 18 марта 2023 года срок действия договора был продлен на 120 и 60 дней соответственно.

В Москве неоднократно высказывались против очередного продления соглашения на фоне того, что российская часть сделки не выполняется.

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