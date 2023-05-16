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Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

Украина во вторник, 16 мая, официально вступила в киберцентр при НАТО, расположенный в Таллине (Эстония). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В пресс-службе пояснили, что во вторник украинский национальный флаг был поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине.

Названы вероятные кандидаты на пост генсека НАТО

В МИД поблагодарили входящие в центр страны за предложение присоединиться к ним, а власти Эстонии - за помощь, оказанную на пути в центр.

Посол России в Эстонии Владимир Липает сообщил ранее, что привлечение Киева к работе центра НАТО имеет исключительно символическое значение. Он уточнил, что участие украинских специалистов в работе центра не несет значительной угрозы для безопасности РФ.

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