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Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к подрывам медийных лиц в России. Его слова передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян
© lenta.ru

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — признался он. При этом Буданов отказался подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.

Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское. На пути следования машины с писателем были заложены две противотанковые мины, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, водитель машины погиб. Обвиняемый в подрыве машины арестован.

Ранее Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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