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Минобороны России: гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Киеве поражён ЗРК Patriot

WIkipedia

Российские военные высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

В ночь на 16 мая украинские СМИ сообщали, что в Киеве слышны взрывы.

Определен маршрут нового газопровода из России в Китай

Обсуждается вопрос строительства газопровода из России в Китай через территорию Казахстана. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, пишет ТАСС.

«Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР. Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства», - пояснил он.

При этом Саткалиев отметил, что также «в достаточно конструктивном ключе» идут переговоры о возможности транзита российского газа в Узбекистан.

В Госдуму внесли поправки о задержании в зоне военного положения

Поправки об административном задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ, а также о принудительном и контролируемом перемещении граждан с таких территорий внесены в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поражении России в геополитическом плане. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Медведева, проиграл в этой ситуации «примитивный курс НАТО с претензией на исключительность».

«В 2022 году... НАТО лениво посылала нас, когда дело касалось гарантий безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России», - заявил зампред Совбеза.

Захарова прокомментировала появление Telegram-канала ЦРУ для вербовки россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Telegram-канала ЦРУ для вербовки россиян станет «очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся». Об этом сообщает РБК.

Ранее в ЦРУ объявили, что решили завести Telegram-канал для связи с россиянами. На канале опубликовали видео на русском языке, главные герои которого - разочарованные российские госслужащие, которые решают пойти на контакт с ЦРУ. В видео содержится призыв к россиянам «связаться с ЦРУ безопасным образом» и даны ссылки на инструкции, как это сделать.

На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв

Telegram-канал «112» сообщает, что днем во вторник, 16 мая, на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Известно о пяти пострадавших.

По данным «112», на участке газопровода «Елец-1» в Белоярском районе произошла авария. Участок расположен примерно в 30 километрах от поселка Лыхма.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщает о пяти пострадавших. По данным агентства, причиной стало возгорание на неработающей нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск».

Названа сумма сделки по покупке российского завода VW

Российским властям удалось согласовать сделку по продаже активов российского завода Volkswagen компании «Авилон». Сумма сделки составит до €125 млн, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что дилерский холдинг получил разрешение на покупку 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Теперь «Авилон» будет владельцем завода в Калуге, который ранее производил Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ski Classics продлила отстранение российских и белорусских лыжников

Марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на сезон-2023/2024. Ранее организация запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.

«Совет Ski Classics решил не снимать запрет, введённый в феврале 2022 года в отношении белорусских и российских профессиональных команд и спортсменов. В предстоящем сезоне, на который скоро откроется регистрация, ситуация не изменится», — цитирует Дэвида Нильссона, генерального директора Ski Classics, официальный сайт организации.

МЭА сообщило о падении доходов России от экспорта нефти

По итогам апреля текущего года доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,7 млрд в сравнении с мартовскими данными и составили $15 млрд. Однако этот показатель оказался на 27% ниже значений за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, как подсчитали в МЭА, объем суточной нефтедобычи в России оказался лишь на 200 тыс. баррелей ниже февральских показателей и составил 9,6 млн баррелей в сутки (б/c). Таким образом, Москва не выполнила взятое на себя обещание снизить этот показатель на 500 тыс. б/c относительно февральских значений, уточняется в статье.

Банк России призвал открыть закрытую из-за санкций информацию

ЦБ РФ

Компании должны возобновить обнародование информации за исключением небольшого количества данных, чувствительных к санкциям. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023» заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».