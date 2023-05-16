Украина вступила в подразделение НАТО

Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД в Twitter.

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«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к CCDCOE», — говорится в публикации.

Киев поблагодарил страны указанного подразделения альянса за приглашение республики. Украина также отдельно выразила благодарность Эстонии за ее поддержку на пути к присоединению к центру.