Президент ЮАР: Россия и Украина примут миссию африканских лидеров по мирной инициативе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Как сообщает РИА Новости, от лица стран Африки он обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Рамафоса заявил, что представляет инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Путин, и Зеленский, согласились принять африканскую миссию. Кроме того, он договорился начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Также о ней уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.

По словам Рамафосы, ряд африканских лидеров считает, что региону необходимо выдвинуть инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского кризиса.