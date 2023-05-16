Президент ЮАР: Россия и Украина примут миссию африканских лидеров по мирной инициативе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Как сообщает РИА Новости, от лица стран Африки он обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Рамафоса заявил, что представляет инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Путин, и Зеленский, согласились принять африканскую миссию. Кроме того, он договорился начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Также о ней уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.
По словам Рамафосы, ряд африканских лидеров считает, что региону необходимо выдвинуть инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского кризиса.
Напомним, ранее президент ЮАР заявлял, что несмотря на давление со стороны, республика не будет занимать чью-либо сторону в соперничестве мировых держав. Вместе с тем отказ занять определенную сторону не означает отсутствия собственной позиции Претории, отмечал Рамафоса.