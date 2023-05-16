Германию уличили в попытке подчинить себе Россию

Обозреватель Йоханнес Стерн уличил Германию в попытке подчинить себе Россию. Своим мнением он поделился в колонке для World Socialist Web Site (WSWS).

«Визит [президента Украины Владимира] Зеленского в Берлин знаменует собой новый этап вмешательства германского империализма в украинский конфликт. Де-факто Германия снова воюет с Россией, следуя своей темной традиции», — написал Стерн.

По его словам, в ХХ веке Германия попыталась подчинить себе Россию военным путем, теперь власти страны пытаются снова это сделать.