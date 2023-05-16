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В Грузии пригрозили встретить первый рейс «Азимута» в Тбилиси протестами

Лидер грузинского оппозиционного движения «Дроа» Элене Хоштария заявила, что активисты выйдут на протест в день прибытия из Москвы первого рейса авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает 1tv.ge.

В Грузии пригрозили встретить первый рейс «Азимута» в Тбилиси протестами
© globallookpress.com

Хоштария призвала грузин собраться в полдень 19 мая на площади Первой республики в центре Тбилиси и направиться колонной в международный аэропорт города.

Хоштария назвала возобновление рейсов с Россией «предательством национальных интересов» Грузии.

«Мы ничего не имеем против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами», - заключила Хоштария.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

В Минэкономики Грузии заявили, что Тбилиси разрешит прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей «провокацией».

Позже стало известно, что власти Грузии выдали российскому перевозчику «Азимут» разрешение на полеты в страну. Его первый рейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая.

В Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что Georgian Airways также сможет летать в Москву - с 20 мая компания планирует выполнять семь рейсов в неделю.

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