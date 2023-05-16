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В ЕС отреагировали на решение Грузии возобновить авиасообщение с РФ

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выразил сожаление от лица ЕС, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такое решение Тбилиси вызывает опасения за европейский путь Грузии. При этом он напомнил, что ЕС ввел запрет на полеты российских авиакомпаний над Европой.

«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты», - сказал он.

Ранее стало известно о решении президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией. Кроме того, был снят запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

Российские авиакомпании уже ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Как уточнили в Минтрансе, еженедельно планируется осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

В свою очередь, авиавласти Грузии уже выдали допуски на полеты российской авиакомпании «Азимут». В настоящее время рассматриваются другие заявки.

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