В МИД Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что власти страны не обсуждают вопрос выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент такого вопроса нет», - сказал замминистра.

В марте армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил обеспокоенность, что сама ОДКБ «выходит из Армении».

Пашинян рассказал о своей встрече с генсеком ОДКБ в 2022 году. Генсек тогда заявил армянскому премьеру, что в ОДКБ есть обеспокоенность из-за возможного выхода Армении из организации. Пашинян заявил, что, по его мнению, ситуация противоположная.

Пашинян отмечал, что в Армении «с радостью возьмут» должность заместителя генсека ОДКБ, если она усилит безопасность страны. В противном случае эта должность стала бы неверным посылом армянскому народу, подчеркивал премьер.

Также Пашинян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки агрессии Азербайджана», а также принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.

В мае 2023-го секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал, что в стране обсуждали возможность выхода из ОДКБ. По его словам, в Ереване ожидали, что организация «сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории».