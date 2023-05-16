Politico: премьер Британии Сунак хочет реформировать ЕСПЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступит на саммите Совета Европы с инициативой реформирования полномочий Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Politico.

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Сунак хочет, чтобы ЕСПЧ прекратил блокировать депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Британии в Руанду. Британский премьер намерен призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.

ЕСПЧ ранее воспользовался Правилом 39, чтобы остановить первый рейс с мигрантами из Британии в Руанду. После этого Сунак внес изменения в законопроект о нелегальной миграции, которые позволяют игнорировать судебные запреты ЕСПЧ по Правилу 39. Однако ЕС предостерег Британию от обхода решений ЕСПЧ в отношении миграционной политики.

Politico пишет, что британский премьер хочет, чтобы любые меры, введенные европейскими правительствами – такие как его законопроект о нелегальной миграции – должны «идти бок о бок с глобальной системой предоставления убежища». Он будет призывать к реформированию процесса применения Правила 39, чтобы обеспечить «надлежащую прозрачность, большую подотчетность и возможность пересмотра решений».

Ранее Сунак пообещал положить конец нелегальной миграции через Ла-Манш.