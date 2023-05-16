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Маск замечен танцующим на вечеринке в Мексике

На одной из вечеринок в Мексике был замечен Илон Маск. Миллиардер танцевал в окружении других посетителей. Об этом пишет Business Insider.

На опубликованных видео можно заметить, как бизнесмен покачивается из стороны в сторону и в какой-то момент вскидывает руки вверх. Пользователи соцсетей оценили танец миллиардера.

«Кажется, как будто он медитирует, и так получилось, что танцпол и люди внезапно оказались рядом с ним», — заявил один из комментаторов.

Были и те, кто посоветовал Маску взять несколько уроков танцев, припомнив ему танцевальный перформанс на мероприятии Tesla в Шанхае в 2020 году, за который он был жестоко высмеян.

В статье упоминается, что через несколько часов после этого Маск отправился во дворец президента Франции, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном. Он появился в свежем костюме, небритый и жаловался на то, что ему пришлось спать в машине.

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