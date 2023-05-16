Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил, что лично обращался к организаторам Евровидения с просьбой дать возможность президенту республики Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Ткаченко, устроители отказали в такой возможности, мотивировав отказ политическими причинами. Он также заявил, что позже организаторы извинились, назвав произошедшее «человеческой ошибкой».

Ранее The Times сообщила, что корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале «Евровидения».