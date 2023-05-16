В Кремле прокомментировали доклад спецпрокурора США о связях Трампа и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал доклад спецпрокурора США Джона Дарема о связях штаба экс-президента Дональда Трампа и России.

По его словам, США уже не в первый раз инициируют расследования, в результате которых приходят к выводу об отсутствии вмешательства России в их дела.

«Лишний раз те, кто занимается расследованием, подтверждает абсурдность обвинений, которые звучали и озвучивались на самых разных уровнях всех ветвей власти США», — сказал он.

Ранее специальный прокурор США Джон Дарем заявил, что Министерство юстиции и ФБР США при слежке за избирательным штабом бывшего президента Дональда Трампа отклонилось от строгого следования закону.

Он отметил, что ФБР в расследовании связей Трампа с РФ «действовало нетипично».