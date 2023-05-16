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В Кремле прокомментировали доклад спецпрокурора США о связях Трампа и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал доклад спецпрокурора США Джона Дарема о связях штаба экс-президента Дональда Трампа и России.

В Кремле прокомментировали доклад спецпрокурора США о связях Трампа и РФ
© РИА Новости

По его словам, США уже не в первый раз инициируют расследования, в результате которых приходят к выводу об отсутствии вмешательства России в их дела.

«Лишний раз те, кто занимается расследованием, подтверждает абсурдность обвинений, которые звучали и озвучивались на самых разных уровнях всех ветвей власти США», — сказал он.

Ранее специальный прокурор США Джон Дарем заявил, что Министерство юстиции и ФБР США при слежке за избирательным штабом бывшего президента Дональда Трампа отклонилось от строгого следования закону.

Он отметил, что ФБР в расследовании связей Трампа с РФ «действовало нетипично».

По мнению Дарема, ФБР игнорировало факты при расследовании связей Трампа с Россией. Сам Дональд Трамп заявил после публикации доклада, что американцы «были обмануты».

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