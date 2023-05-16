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Замглавы МИД Армении: Совбез страны в 2022 году обсуждал возможность выхода из ОДКБ

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Совет безопасности страны в сентябре прошлого года в ходе обсуждения возможности выхода из ОДКБ принял решение не покидать организацию.

Стало известно об обсуждении совбезом Армении выхода из ОДКБ
© РИА Новости

«Судя по всему, это обсуждалось на заседании Совета безопасности, по-моему, обсуждалось в сентябре 2022 года. Было решено не делать этого шага, остаться в организации», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что в данный момент о выходе из ОДКБ речь не идёт.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности.

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