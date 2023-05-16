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Президент Франции намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с телеканалом TF1, что Киев получит от страны ракеты, дальность которых «позволяет сопротивляться».

Президент Франции намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет
© globallookpress.com

По его словам, благодаря новому вооружению армия Украины сможет «вести контрнаступление». Никаких других деталей Макрон не раскрыл.

При этом глава государства отметил, что Франция не осуществляет поставок Киеву вооружений, которые позволили бы атаковать российскую территорию.

Макрон обратил внимание на то, что Париж уже поставил стране большое количество вооружений. Речь, по его словам, идет о самоходных артиллерийских установках Caesar, боеприпасах и бронетехнике.

Французский лидер не подтвердил то, что государство готово поставлять Украине истребители.

Власти Великобритании ранее передали Украине партию ракет Storm Shadow. Информация об этом появилась на минувшей неделе. Согласно данным телеканала CNN, Киев заверил Великобританию в том, что вооружение будет использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по «материковой» России.

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