В Приднестровье рассказали о призывах к жителям региона устраивать теракты против военных РФ

Глава министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья Валерий Гебос заявил, что жители региона получают призывы к терактам и диверсиям против российских военных и приднестровских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гебоса, такие призывы со второго квартала 2022 года рассылают жителям Приднестровья в мессенджерах с украинских номеров.

МГБ в связи с этим возбудило несколько уголовных дел по статьям об экстремизме, терроризме, диверсии и госизмене.

Гебос подчеркнул, что МГБ делает основной акцент в своей работе на выявлении и пресечении «террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе» и на усилении контрразведки «с акцентом на украинский фактор».

В апреле 2022 года здание МГБ Приднестровья обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших не было, на верхних этажах здания выбило окно и произошло несколько взрывов. В местном парламенте назвали это попыткой «посеять панику и страх» и оказать давление на Приднестровье.

Чуть позже в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли два взрыва на территории радиотелецентра. В МВД заявили, что взрывами были выведены из строя две самые мощные антенны, которые ретранслировали российское радио.

В Совбезе Приднестровья заявили, что был и третий апрельский теракт - в воинской части в Парканах.