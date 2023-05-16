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Очевидцы рассказали о мощных взрывах в Киеве

Мощные взрывы произошли в Киеве в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

Очевидцы рассказали о мощных взрывах в Киеве
© globallookpress.com

"Около трех ночи были взрывы и сильная ударная волна со стороны Жулян, потом через час еще одна ударная волна", - сказал очевидец.

По словам другого очевидца событий, "ударная волна ощущалась в центре города, были взрывы, работала ПВО".

Утром во вторник власти Киева сообщили об "исключительной плотности ударов по городу - максимальном количестве ракет за кратчайший промежуток времени". Также городские власти отметили, что предварительно зафиксированы падения обломков ракет в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

Прошедшей ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Черниговской области. Подробности не приводились.

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