СМИ: на юге Италии изъяли почти 3 тонны кокаина

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) и таможни изъяли более 2,7 тонн кокаина в порту города Джойя-Тауро (южная область Калабрия). Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

Упаковки с наркотическом веществом были спрятаны в двух контейнерах с бананами, которые прибыли из Эквадора, и должны были быть впоследствии отправлены в Армению. По подсчетам сотрудников правоохранительных органов, стоимость такого количества кокаина на черном рынке составляет около €800 млн.