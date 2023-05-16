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СМИ: на юге Италии изъяли почти 3 тонны кокаина

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) и таможни изъяли более 2,7 тонн кокаина в порту города Джойя-Тауро (южная область Калабрия). Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

СМИ: на юге Италии изъяли почти 3 тонны кокаина
© globallookpress.com

Упаковки с наркотическом веществом были спрятаны в двух контейнерах с бананами, которые прибыли из Эквадора, и должны были быть впоследствии отправлены в Армению. По подсчетам сотрудников правоохранительных органов, стоимость такого количества кокаина на черном рынке составляет около €800 млн.

Согласно данным СМИ, в порту Джойя-Тауро с января 2021 года по настоящее время правоохранители перехватили и изъяли в общей сложности около 37 тонн кокаина.

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