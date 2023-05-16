Оган назвал условия для поддержки Эрдогану и Кылычдароглу

Кандидат от альянса АТА Синай Оган, которому удалось набрать в первом туре выборов в Турции лишь 5,17% голосов, заявил, что готов отдать свой голос во втором туре за одного из главных кандидатов в президенты. Так, по его словам, он поддержит текущего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу в случае готовности выполнить определенные условия, сообщает Daily Sabah со ссылкой на его интервью dpa.

Речь идет о решении определенных проблем.

«У нас есть некоторые предварительные условия», - подчеркнул Оган.

Тот, кто захочет их принять, должен будет подписать соглашение и затем обнародовать его во всех деталях, уточняется в публикации.

Оган требует соблюдения конституционных гарантий приоритета светских принципов в стране. Кроме того, он выступает за ведение борьбы с терроризмом и обеспечение возвращения сирийских и других беженцев домой.