Оган назвал условия для поддержки Эрдогану и Кылычдароглу
Кандидат от альянса АТА Синай Оган, которому удалось набрать в первом туре выборов в Турции лишь 5,17% голосов, заявил, что готов отдать свой голос во втором туре за одного из главных кандидатов в президенты. Так, по его словам, он поддержит текущего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу в случае готовности выполнить определенные условия, сообщает Daily Sabah со ссылкой на его интервью dpa.
Речь идет о решении определенных проблем.
«У нас есть некоторые предварительные условия», - подчеркнул Оган.
Тот, кто захочет их принять, должен будет подписать соглашение и затем обнародовать его во всех деталях, уточняется в публикации.
Оган требует соблюдения конституционных гарантий приоритета светских принципов в стране. Кроме того, он выступает за ведение борьбы с терроризмом и обеспечение возвращения сирийских и других беженцев домой.
Ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Турции назначен на 28 мая. Согласно данным СМИ, специалисты подсчитали 100% бюллетеней в первом туре. Ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни его противник Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов.