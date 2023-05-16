В США назвали источник более высоких доходов Харрис по сравнению с Байденом

Согласно финансовым отчетам Белого дома от 2022 года, президент США Джо Байден заработал всего от примерно 3 до 5,2 тысячи долларов роялти за продажу двух своих книг. Издание The New York Post сравнило их с гонорарами вице-президента страны Камалы Харрис, которые за две книги превысили сумму в 80 тысяч долларов.

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Байден получил менее 201 доллара в качестве гонорара за свою книгу 2007 года «Обещания, которые нужно выполнять» и от 2,5 до 5 тысяч долларов роялти за книгу «Обещай мне, папа», опубликованную в 2017 году. При этом в 2021 году Байден заработал 30 тысяч долларов роялти (за одну из своих книг).

Для сравнения, Харрис говорила, что заработала 41,1 тысячу долларов в качестве гонорара за свои мемуары «Истины, которые мы храним» (изданы в 2019 году). Кроме того, она сообщила о 40 тысячах гонорара от продаж своей детской книги «Супергерои повсюду», опубликованной в том же году.