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В Киеве назвали ночную атаку исключительной по плотности

В ночной атаке по Киеву было применено максимальное количество ракет за короткий короткий промежуток времени. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

В Киеве назвали ночную атаку исключительной по плотности
© Lenta.ru

В администрации атаку назвали исключительной по своей плотности: в ней использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».

О взрывах и работе противовоздушной обороны в Киеве стало известно ночью во вторник, 16 мая. Взрывы были слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Ранее в Киеве прогремели взрывы 8 мая. Мэр столицы Виталий Кличко назвал атаку самой массированной с начала специальной военной операции. В городской администрации доложили о повреждении резервуара с топливом.

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